В США трехлетняя девочка выстрелила из отцовского пистолета в младшую сестру

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В США трехлетняя девочка выстрелила в голову своей младшей сестре, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание Mirror.

Инцидент произошел 28 февраля в доме семьи Техеда в Уичито, штат Канзас. В тот день 34-летний отец двух детей Майкл позвонил в экстренные службы и сообщил, что его старшая дочь случайно застрелила младшую.

Годовалую девочку в безжизненном состоянии забрали в больницу, пока ее матери не было дома. О случившемся женщина узнала от мужа, который позвонил ей по FaceTime. По возвращении домой она схватила свою трехлетнюю дочь, но та не понимала, что происходит, и повторяла, что ей жаль.

Позднее в полиции Майкл рассказал, что он остался дома один с дочерьми, которые смотрели телевизор и дремали. По его словам, он в какой-то момент тоже уснул, оставив заряженный пистолет на каминной полке.

Через несколько часов мужчина проснулся, пошел переодеться и услышал громкий хлопок из гостиной. Вскоре в комнату вбежала его старшая дочь в слезах, а он сам отправился на поиски младшей, которую обнаружил неподвижно лежащую на диване с огнестрельным ранением головы.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинения по нескольким статьям, включая незаконное хранение оружия.

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