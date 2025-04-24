В Подольске женщину застрелили в ходе конфликта из-за шума

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Подольске в ходе конфликта из-за ночного шума была застрелена женщина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает телеграм-канал подмосковной полиции.

"В дежурную часть <…> поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на улице Железнодорожной в микрорайоне Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, компания граждан шумела на детской площадке. К ним подошел местный житель с предметом, конструктивно схожим с оружием, сделал замечание и выстрелил вверх. В результате началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел, ранивший женщину.

Пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи. Сам правонарушитель госпитализирован и находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Ранее неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину в Краснодарском крае. Инцидент произошел в селе Дзеберкой Туапсинского района. СМИ сообщали, что жертвой случившегося стал местный криминальный авторитет по прозвищу Красноярский.

До этого в Коряжме Архангельской области 34-летний мужчина решил пошутить и выстрелил из пневматической винтовки в лоб своей 32-летней знакомой. Женщина скончалась в больнице спустя несколько дней, не выходя из комы. Правоохранители возбудили уголовное дело.