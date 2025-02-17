В ГД внесен законопроект о методах самообороны при проникновении в дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева внесли на рассмотрение законопроект о расширении допустимой самообороны при проникновении в дом. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается внести в статью 37 "Необходимая оборона" Уголовного кодекса РФ изменение", – говорится в сообщении.

Депутаты считают, что законопроект будет направлен на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения насилия при незаконном проникновении в дом.

По словам авторов материала, право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом человека, и никто не может проникать в дома против воли владельцев, кроме случаев, установленных Федеральным законом или на основании судебного решения. Кроме того, инициатива направлена на обеспечение самозащиты от посягательств, совершаемых с нарушением неприкосновенности дома.

"Нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. В то же время при совершении преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище, граждане, проживающие в данном жилище, не имеют возможности объективно оценить степень опасности посягательства", – говорится в пояснительной записке.

Аналогичный законопроект уже вносили в Госдуму летом 2024 года. Парламентарии отмечали, что зачастую агрессоры находятся в более выгодном положении, так как именно защищающийся будет вынужден в дальнейшем доказывать свою невиновность.

Тем не менее правительство попросило существенно доработать данный проект. В кабмине отметили, что законопроект уже не получал поддержку кабмина в 2022 году и с того времени "концептуальных изменений не претерпел".

