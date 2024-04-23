В России создали кулон, защищающий женщин от нападений

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Российские разработчики создали кулон, который отправляет сигнал другим пользователям в радиусе трех километров, в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

В НТИ уточнили, что в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует мужской голос. Робот на основании библиотеки записанных мужских голосов ответит грозным басом, что отпугнет злоумышленника, объяснили специалисты. В дальнейшем в кулоне будет функция светового сигнала для отпугивания преступников.

Лидер проекта Денис Левшин подчеркнул, что в зависимости от числа нажатий происходит рассылка сообщений через уведомления и на почту разным получателям. При одном нажатии сообщение получат родные и близкие, при двух – пользователи в радиусе трех километров, при трех – экстренные службы. Сигнал поступает на горячие линии служб автоматически. В приложении также предусмотрена система поощрения за помощь другим пользователям, которая конвертирует бонусы в рубли.

"Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте", – прокомментировал Левшин.

По словам Левшина, в приложении есть карта, на которой отображается местоположение родственников, а также тех, кто находится в опасности или идет на помощь. Кроме того, в приложении работает навигатор маршрутов, который на основании данных о современных преступлениях в определенных местах города строит наиболее безопасный маршрут.

В НТИ отметили, что прототипы устройства и приложения на систему Android уже готовы. В дальнейшем специалисты разработают приложение для владельцев системы iOS и наладят автономную работу устройства даже при разряженном телефоне.

В свою очередь, инструктор курсов самообороны Максим Шрамков заявил, что кулон пригодится в случае похищения человека. Устройство может передать координаты похищенного, значит, с его помощью будет проще отследить, в каком направлении поехала машина и куда прибыла, уточнил он.

"Но с точки зрения предотвращения самого нападения, самообороны устройство никак не поможет", – передает телеканал "360" слова Шрамкова.

Инструктор сказал, что в качестве самозащиты женщина должна громко кричать, звать на помощь и бить ногами по стеклу автомобиля, если ее насильно посадили в машину. Он также порекомендовал иметь при себе индивидуальное средство защиты, например перцовый баллончик.

По словам Шрамкова, сейчас для россиян старше 18 лет доступны три средства самозащиты: перцовый баллончик, электрошокер и травматическое оружие. Он отметил, что граждане РФ "расслабились". Вокруг много камер, представителей правоохранительных органов, поэтому россиянам кажется, что навыки самозащиты им не понадобятся – это не так, подчеркнул эксперт.

Людям важно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть готовым ко всему, заключил Шрамков.

Ранее адвокат Александр Карабанов дал ряд рекомендаций по допустимым мерам самообороны. По его словам, во время защиты не следует наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея и сердце. Между тем выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.