Эксперт рекомендовала игнорировать оскорбления пьяных прохожих на улице

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К выпившим прохожим следует не подходить, а если компанию пьяных людей обойти не получается, то стоит не обращать внимание на свист, оскорбления или смешки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психиатра Елену Николаеву.

Врач объяснила это тем, что нетрезвые люди могут повести себя непредсказуемо, конфликт на словах обычно спокойно переходит в драку. Николаева подчеркнула, что всегда следует держать в голове тот факт, что пьяный человек не контролирует себя.

Однако если ударит человек трезвый, то у него будут проблемы, ведь у выпивших нарушена координация, в результате чего они могут упасть головой на асфальт или камень.

Помимо этого, пьяные люди могут кинуть бутылку, достать нож или атаковать толпой.

"Будьте проще, имея дело с неадекватами. Вы убережете и себя, и окружающих от ненужных проблем. И не смотрите им в глаза. Люди и в обычном состоянии воспринимают это как агрессию", – заключила Николаева.

Ранее кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что УК РФ оставляет за человеком право использовать самооборону в случае применения насилия, угрозы жизни и здоровью.

Но он также подчеркнул, что зачастую именно пострадавшие оказываются привлечены к ответственности.

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