Адвокат дал ряд рекомендаций по допустимым мерам самообороны

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УК РФ оставляет за человеком право использовать самооборону в случае применения насилия, угрозы жизни и здоровью, однако зачастую именно пострадавшие оказываются привлечены к ответственности. О том, как избежать этого, рассказал кандидат юридических наук Александр Карабанов.

В стрессовой ситуации, утверждает он, люди могут просто не оценить уровень серьезности нападения. При этом, по словам эксперта, "лучше быть живым и в тюрьме, чем мертвым".

Во время защиты следует не наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея и сердце. Между тем, выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.

"Теоретически, если защищается, например, женщина, каким-то предметом или ногтями она может повредить нападающему глаз, и ее за это точно никто не посадит. Очень эффективный прием для отражения атаки", – отметил Карабанов в беседе с "Лентой.ру".

Также он рекомендовал обратить внимание на пассивные способы обеспечения безопасности. Речь идет о сигнализации и тревожных кнопках в жилье. В случае проникновения злоумышленника в дом, сигналы с них будут направлены сразу в местное отделение полиции.

До этого сенатор Ольга Ковитиди объяснила, что многие убийства происходят в результате длительного домашнего насилия в сторону женщин, которые превышают пределы самообороны из-за необходимости защищаться от побоев со стороны мужа. По ее мнению, в этом случае одна сторона очевидно слабее в физическом плане.

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