В ГД внесен проект об ограничении на покупку оружия для новых граждан РФ

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Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, который содержит инициативу о введении временных ограничений на покупку оружия для лиц, недавно получивших российское гражданство. Документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В настоящий момент иностранцы имеют право оформить необходимое разрешение и купить огнестрельное оружие сразу после получения гражданства РФ. При этом нередко новоиспеченные россияне не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, подчеркнули авторы проекта в пояснительной записке.

Проект предполагает внесение изменений в закон "Об оружии". В частности, предлагается установить запрет на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны для тех, кто является россиянином менее 10 лет.

Вместе с тем проект закона предлагает ввести норму, в соответствии с которой те, кто имеет паспорт РФ менее 5 лет, не смогут приобретать механические распылители, аэрозольные и прочие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры и охотничье метательное стрелковое оружие.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проводить обязательный сбор биометрии и биоматериала у всех въезжающих иностранцев. Парламентарий направил письмо с инициативой председателю правительства Михаилу Мишустину. В нем он обратил внимание, что в мае был расширен список иностранцев, которые обязательно подлежат дактилоскопии.

