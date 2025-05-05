В Подмосковье задержан мужчина, угрожавший полицейским обрезом

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Полицейские задержали в Московской области мужчину, который при проверке документов направил в сторону правоохранителей обрез двуствольного охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В дежурную часть ОМВД по Волоколамскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила о подозрительном мужчине в проезде Блинова. Прибывшие полицейские увидели схожего по приметам гражданина, подошли к нему, представились и потребовали предъявить документы, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина ответил отказом, после чего достал из пакета и направил в сторону полицейских предмет, визуально схожий с ружьем. Учитывая агрессивное поведение, правоохранители несколько раз выстрелили в воздух из табельного оружия и потребовали положить предмет на землю.

Злоумышленник попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. В результате инцидента пострадавших нет, уточнила Петрова.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель городского округа Шаховская. У него также изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны.

Ранее житель Обнинска Калужской области напал на полицейских. По данным регионального МВД, он сидел в машине, когда правоохранители подошли к нему. Затем злоумышленник вышел из авто, направил на сотрудников предмет, похожий на пистолет, и пошел в их сторону. В итоге его задержали, применив физическую силу. Возбуждено уголовное дело.