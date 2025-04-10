10 апреля, 22:08Происшествия
Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Калужской области
Фото: телеграм-канал "Калужский Следком"
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Обнинска Калужской области, который напал на полицейских. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
По данным управления МВД по Калужской области, к сотрудникам полиции обратился прохожий, указав на мужчину, который находился в автомобиле и, предварительно, был пьян. Когда правоохранители подошли к машине, местный житель вышел из нее, направил на них предмет, похожий на пистолет, и пошел к ним. Мужчина проигнорировал призывы остановиться, после чего полиция несколько раз выстрелила в воздух из табельного оружия.
В результате его задержали, применив физическую силу, а похожий на пистолет предмет изъяли.
По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия и угроза его применения в отношении представителя власти"). Следствие намерено добиваться заключения мужчины под стражу.
Ранее житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате они получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.
Позже один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что некоторые из организаторов нападения находятся в Турции, а руководителем оказался гражданин Украины.
После произошедшего глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. Он также поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения.