Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 11:41

Происшествия

В Чечне скончался раненный при нападении на пост ДПС полицейский

Фото: 123RF/savmaster

В Чеченской Республике скончался один из раненных после нападения на пост ДПС полицейских. Об этом сообщает "МК", ссылаясь на СУСК РФ по республике.

Предположительно, нападение на правоохранителей произошло около 21:00. В результате полицейские получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Омске местный житель напал с разбитой бутылкой на продавщицу супермаркета. Мужчина зашел в магазин, взял бутылку пива, после чего разбил ее и стал угрожать сотруднице.

Новости регионов: мужчина с ножом ограбил цветочный магазин в Твери

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика