В Чечне скончался раненный при нападении на пост ДПС полицейский

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В Чеченской Республике скончался один из раненных после нападения на пост ДПС полицейских. Об этом сообщает "МК", ссылаясь на СУСК РФ по республике.

Предположительно, нападение на правоохранителей произошло около 21:00. В результате полицейские получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Омске местный житель напал с разбитой бутылкой на продавщицу супермаркета. Мужчина зашел в магазин, взял бутылку пива, после чего разбил ее и стал угрожать сотруднице.