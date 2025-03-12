В Нижнем Новгороде напавшего с ножом подростка поместили под домашний арест

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Четырнадцатилетний подросток, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, помещен под домашний арест до 11 мая. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следствия об аресте подозреваемого и потребовала немедленно освободить подростка из-под стражи. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Инцидент произошел днем 11 марта в 117-й школе Сормовского района Нижнего Новгорода. После нападения с ножом госпитализировали двоих подростков. По предварительной версии, между учениками произошел конфликт.

Сотрудники полиции задержали напавшего. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

