Департамент образования проведет расследование после инцидента в школе Нижнего Новгорода

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Департамент образования Нижнего Новгорода организует внутреннее служебное расследование после нападения школьника с ножом на двух одноклассников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Соответствующее решение было принято по поручению главы города Юрия Шалабаева. Кроме того, планируется создать специальную комиссию.

Инцидент произошел днем 11 марта в 117-й школе Сормовского района. Предварительно установлено, что между учениками произошел конфликт, в результате которого в больницу попали двое восьмиклассников. Медики осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает.

Позже сотрудники полиции задержали напавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время со школьником будут проведены необходимые следственные действия. Ему также изберут меру пресечения.

