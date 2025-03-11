СК завел дело по факту нападения с ножом в школе Нижнего Новгорода

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения школьника с ножом на одноклассников в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ближайшее время со школьником будут проведены необходимые следственные действия. Ему также изберут меру пресечения.

По данным ведомства, между учениками 8-го класса произошел конфликт, в результате которого один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Инцидент произошел днем 11 марта в 117-й школе Сормовского района, двоих учеников госпитализировали после нападения с ножом. Позже стало известно, что сотрудники полиции задержали напавшего.

В свою очередь, прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Для установления обстоятельств произошедшего в учебное заведение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.