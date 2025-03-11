Полиция задержала напавшего на учеников школы в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции задержали напавшего на восьмиклассников 117-й школы в Нижнем Новгороде, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во вторник, 11 марта, двоих учеников 117-й школы Сормовского района в Нижнем Новгороде госпитализировали после нападения с ножом.

Предварительно установлено, что между учениками произошел конфликт, в результате двое восьмиклассников попали в больницу. Медики осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, прокуратура организовала проверку после нападения мальчика на одноклассников. Для установления обстоятельств произошедшего в учебное заведение выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.