Готовивший убийство саратовского депутата подросток частично признал вину

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, частично признал вину, сообщает РИА Новости.

В ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста подростку следователь рассказал, что он не только обвиняется в подготовке убийства Янкловича, но и подозревается в участии в террористической организации. Уголовные дела объединены в одно производство.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, в том числе комплексная дактилоскопическая, биологическая, компьютерная и комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая, добавил следователь.

Юношу задержали 14 января 2025 года. По версии следствия, следуя указанию неизвестных лиц, он направился с молотком к месту жительства Янкловича, чтобы убить его. Однако по прибытии подросток узнал, что его нет на месте, поэтому ушел оттуда.

Сам депутат заявил, что покушение на него готовилось за рубежом и курировалось спецслужбами Украины. Подготовка к нападению велась тщательно и долго: злоумышленники следили за его домом и машиной, а также за его передвижениями, отметил Янклович.