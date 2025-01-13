Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на первом этаже аэровокзального комплекса. По данным правоохранителей, 40-летний злоумышленник несколько раз ранил ножом 39-летнего мужчину. Двое свидетелей происшествия и полицейские задержали напавшего.

Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия. Пострадавшему была оказана первая помощь сотрудниками медицинской службы аэропорта, а затем его госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в транспортной полиции.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после нападения на девушку и подростка в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, неизвестный зашел в подъезд дома, где напал с ножом на подростка, а до этого он напал на девушку. Правоохранители задержали злоумышленника. После нападения женщина была госпитализирована с множественными ножевыми ранениями. Впоследствии она скончалась в больнице. О судьбе подростка не сообщалось.

