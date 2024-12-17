Уголовное дело заведено после нападения на девушку и подростка в Ростове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовные дела по факту двух нападений на девушку и подростка в Ростове-на-Дону. Нападавший обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где напал с ножом на подростка. Аналогичное нападение до этого он совершил на девушку в Аксайском районе.

После случившегося женщину госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Впоследствии она скончалась в больнице.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, в ближайшее время следователи допросят его. Криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства обоих преступлений.

О задержании мужчины, который нападал с ножом на людей в Ростове-на-Дону, ранее сообщали в МВД. В соцсетях распространялось видео, на котором зафиксировано нападение злоумышленника в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Северный.

В начале декабря суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в городе Сарове Нижегородской области.