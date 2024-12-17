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Уголовное дело заведено после нападения на девушку и подростка в Ростове
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовные дела по факту двух нападений на девушку и подростка в Ростове-на-Дону. Нападавший обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 16 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где напал с ножом на подростка. Аналогичное нападение до этого он совершил на девушку в Аксайском районе.
После случившегося женщину госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Впоследствии она скончалась в больнице.
Правоохранители уже задержали злоумышленника, в ближайшее время следователи допросят его. Криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства обоих преступлений.
О задержании мужчины, который нападал с ножом на людей в Ростове-на-Дону, ранее сообщали в МВД. В соцсетях распространялось видео, на котором зафиксировано нападение злоумышленника в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Северный.
В начале декабря суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в городе Сарове Нижегородской области.
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