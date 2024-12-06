В Уфе родители ушли из дома и оставили 9-месячного ребенка одного

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В Уфе родители ушли из дома и оставили 9-месячного младенца одного, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В полицию обратилась местная жительница – ее 21-летний внук ушел из дома в октябре и не вернулся. При этом в помещении остался младенец.

"При осмотре медиками установлено, что ребенок истощен и его физическое развитие не соответствует возрасту", – говорится в заявлении.

По предварительной информации, родители ребенка уже оставляли его без ухода и в целом не следили за состоянием здоровья. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Родителей нашли и доставили в полицию, а ребенка передали родственникам.

Ранее в Нижегородской области задержали мать, которая оставила на снегу раздетую пятимесячную дочь. По версии следствия, вечером 30 ноября 37-летняя женщина вынесла ребенка на улицу и, "положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео".

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас все дети изъяты у семьи.