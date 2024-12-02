Омбудсмен: семья оставленного на снегу ребенка в Нижнем Новгороде на учете не стояла

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Семья оставленного на снегу ребенка из Нижегородской области не привлекала внимание органов опеки. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова, передает РИА Новости.

Сейчас, по словам омбудсмена, все дети изъяты у семьи. В настоящий момент специалисты пытаются организовать для малышей нормальные условия жизни. Ушакова также пообещала разобраться в причинах произошедшего.

Мать, которая оставила на снегу раздетую пятимесячную дочь, была задержана в Нижегородской области. По версии следствия, вечером 30 ноября 37-летняя женщина вынесла ребенка на улицу и, "положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео".

Против матери младенца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

В семье задержанной проживали еще несколько детей: две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую клиническую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.

