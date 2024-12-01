В Нижнем Новгороде задержана мать, которая оставила на снегу пятимесячную дочь

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде задержана мать, которая оставила на снегу раздетую пятимесячную дочь, передает пресс-служба Следственного комитета России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 30 ноября 37-летняя женщина вынесла пятимесячного ребенка на улицу и, "положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео". Против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

Отмечается, что в семье задержанной проживали еще несколько детей.

"Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую клиническую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки", – говорится в сообщении МВД региона.

Между тем прокуратура города Люберцы взяла под контроль уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 5-месячной дочери. Мужчина несколько раз ударил ребенка по голове из-за долгого плача. Девочка скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В ближайшее время суд совместно с прокуратурой рассмотрят вопрос о заключении злоумышленника под стражу.