01 декабря, 19:56Происшествия
В Нижнем Новгороде задержана мать, которая оставила на снегу пятимесячную дочь
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"
В Нижнем Новгороде задержана мать, которая оставила на снегу раздетую пятимесячную дочь, передает пресс-служба Следственного комитета России по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 30 ноября 37-летняя женщина вынесла пятимесячного ребенка на улицу и, "положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео". Против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.
Отмечается, что в семье задержанной проживали еще несколько детей.
"Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую клиническую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки", – говорится в сообщении МВД региона.
Между тем прокуратура города Люберцы взяла под контроль уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 5-месячной дочери. Мужчина несколько раз ударил ребенка по голове из-за долгого плача. Девочка скончалась на месте происшествия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В ближайшее время суд совместно с прокуратурой рассмотрят вопрос о заключении злоумышленника под стражу.