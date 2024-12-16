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16 декабря, 22:48

Происшествия

Полиция задержала нападавшего на людей в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция задержала мужчину, который нападал с ножом на людей в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Число пострадавших уточняется", – заявила она в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано нападение мужчины в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Северном. СМИ отмечали, что были ранены как минимум два человека, их состояние уточняется.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после жестокого убийства в городе Сарове Нижегородской области. В одной из квартир дома по проспекту Ленина нашли тела 77-летней женщины и 78-летнего мужчины без головы. На убитых были ножевые ранения, расследование продолжается.

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