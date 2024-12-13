Родителей напавшего в Краснодаре на детей школьника выдворят из России

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Прикубанский районный суд потребовал выдворить родителей мальчика, который в начале декабря напал с ножом на учеников школы № 94. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Родители мальчика, являющиеся гражданами Армении, были признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории РФ. В связи с этим суд назначил им штраф в размере двух тысяч рублей, а также потребовал принудительно выдворить их из страны, поместив предварительно в Центр временного содержания иностранных граждан.

О нападении школьника на сверстников с ножом в образовательном учреждении, расположенном в поселке Российском в Краснодаре, стало известно 6 декабря. В результате в больницу были доставлены четыре ребенка. На данный момент они уже выписаны из медучреждения.

Подростка задержали прямо на месте происшествия. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело, а глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.

