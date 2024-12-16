Москвичка угрожала пистолетом врачу из-за желания прикрепиться к поликлинике

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая угрожала заведующей поликлиникой пневматическим пистолетом на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел в поликлинике на Сиреневом бульваре. По словам охранника медучреждения, женщина пришла в кабинет к заведующей, вытащила пистолет из сумки и, заявив о своем умении им пользоваться, положила его перед собой на стол. 35-летняя москвичка утверждала, что совершила такой поступок из-за желания прикрепиться к этой поликлинике.

В результате женщина была задержана Росгвардией, а после ее отправили к правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчина напал на врача скорой помощи на юге Москвы. В полицию обратился 60-летний фельдшер. Он рассказал, что приехал по вызову женщины, пожаловавшейся на плохое самочувствие.

Сын пациентки начал мешать осмотру и нецензурно оскорблял заявителя. Когда врач выходил из квартиры, молодой человек ударил его ногой. Он упал, тогда парень несколько раз ударил его по лицу и закрылся дома.

