В Сарове арестован подозреваемый в убийстве двух пенсионеров

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Суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров в городе Сарове Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

В прокуратуре рассказали, что вечером 4 декабря в квартире дома по проспекту Ленина обнаружили тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. Следователи возбудили уголовное дело факту убийства двух и более лиц. Вскоре правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого.

Ранее житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, попытался скрыться с места преступления, но его сбил автомобиль. Инцидент произошел ночью 25 июля в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Земляки Дмитровского городского округа.

Между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил ее тело.

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