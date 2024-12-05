В Сарове задержан подозреваемый в убийстве двух пенсионеров

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Следователи задержали мужчину по подозрению в обезглавливании социального работника и его подопечного в Сарове, передает "Газета.ру", ссылаясь на региональный СК.

Тела 78-летнего мужчины-инвалида с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отрезанной головой были обнаружены 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Как пишут телеграм-каналы, 29-летний подозреваемый совершил преступление, ворвавшись в квартиру к жертвам. В свою очередь, местные жители отметили, что за последние дни в городе было совершено несколько похожих нападений.

Так, неизвестный с ножом набросился на девушку около школы, однако она закричала, чем спугнула нападавшего. До этого злоумышленник также с ножом гнался за школьником. Тогда мальчик сумел забежать в автобус. Сейчас правоохранители проверяют связь задержанного с этими случаями.

Ранее в квартире жилого дома в Москве было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. По версии следователей, удар ножом жертве 1989 года рождения нанесла его супруга в квартире на Рублевском шоссе. В связи с этим женщина была задержана. На нее завели дело по статье об убийстве.