Суд продлил арест обвиняемому в убийстве скейтера на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Андрею Демину, обвиняемому в убийстве своего знакомого на западе столицы и в перестрелке с полицией, сообщает ТАСС.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Убийство произошло возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. Злоумышленник в черной одежде несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места произошедшего. Тело погибшего обнаружили в районе дома 13 на той же улице. Для поимки стрелка в городе был введен план "Перехват".

Позже подозреваемого в убийстве задержали. При нем было обнаружено оружие, из которого производились выстрелы. Злоумышленник пытался оказать сопротивление и 15 раз выстрелил в полицейских. Он был ранен ответным огнем.

Убитым оказался Константин Балишанский 1989 года рождения. По предварительным данным, погибший работал сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, а также занимался скейтбордингом.

Погибший жил неподалеку от места убийства. В убийстве Балишанского обвинили 35-летнего Андрея Демина. Раньше он был фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Предполагаемый преступник выстрелил три раза. Первый выстрел был совершен с небольшого расстояния, следующие два были контрольными – в упор.

СК России возбудил дело. Как отмечали следователи, приоритетной версией убийства является конфликт между погибшим и подозреваемым на почве ревности. Обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить это убийство.