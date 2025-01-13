Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В магазине в подмосковном Щелкове пьяный мужчина ранил ножом трех человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в телеграм-канале.

По данным полиции, в магазине на улице Краснознаменной правоохранители задержали юношу 2004 года рождения, жителя Волгоградской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес ножевые удары персоналу и покупателям. Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью, добавила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

В данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий, по результатам которых будут установлены все детали случившегося. По итогам проверки будет вынесено решение в отношении нарушителя.

Ранее злоумышленник напал с двумя ножами на покупателей в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 5 человек, а четверо из них находились в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, а нападавшего задержали и позже предъявили ему обвинение.