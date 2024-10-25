Четыре человека пострадали после нападения мужчины с ножом в магазине Петербурга

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России в телеграм-канале.

Предварительно установлено, что в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на людей и ударил их ножом. Четыре человека получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы. Подозреваемый задержан на месте преступления.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают видеозаписи с камер наблюдения, а также работают с очевидцами.

О нападении неизвестного на посетителей магазина в Петербурге стало известно 25 октября. После получения сообщения о случившемся на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Тогда же пострадавшим начали оказывать первую помощь. СМИ предположили, что что поножовщину устроил "какой-то местный хулиган".