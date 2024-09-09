09 сентября, 12:52Происшествия
Мужчина, напавший с ножом на подростка и женщину в Люберцах, признан невменяемым
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Мужчина, который напал с мачете на подростка и женщину в Люберцах в ноябре прошлого года, был признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области.
Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти.
Отмечается, что в отношении мужчины были назначены медицинские судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Согласно их результатам, обвиняемый "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".
Уголовное дело мужчины направлено в суд для его отправки на принудительное лечение.
8 ноября прошлого года мужчина, проходивший мимо здания судебных приставов в Люберцах, напал с мачете на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Очевидцами произошедшего стали сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказаний, которым удалось обезвредить и задержать мужчину.