Следователи завели дело о нападении на женщину и подростка в Люберцах

Фото: Прокуратура Московской области

Правоохранители завели уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в покушении на убийство двух человек в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Московской области.

"8 ноября в дневное время мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь. Задержанный мужчина также находится в больнице. Сейчас следователи и криминалисты работают на территории ЧП. По завершению осмотра будет назначен ряд экспертиз.

В СК ранее отмечали, что мужчина оказал сопротивление правоохранителям. Инцидент случился на улице Кирова. По данным прокуратуры, злоумышленник был вооружен мачете.

Ситуацию прокомментировал очевидец Даниил, который рассказал, что мужчина с мачете в руке выглядел злым и что-то кричал на всю улицу перед нападением на женщину. Полицейские пытались задержать неизвестного и стреляли в него из травматического оружия, однако он не падал. По словам очевидца, его удалось поймать лишь после того, как его на перекрестке сбила машина.

"Московский патруль": пассажир такси напал на водителя во время ночной поездки