Очевидец рассказал о деталях нападения неизвестного с мачете на женщину в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Неизвестный мужчина с мачете в руке в подмосковных Люберцах выглядел очень злым и что-то кричал на всю улицу перед нападением на женщину, рассказал очевидец Даниил в беседе с "Газетой.ру".

"Не знаю, в адекватном или неадекватном состоянии был, в плане трезвый или не трезвый, в наркотическом опьянении или нет. <...> Я не в курсе, что он кричал, пытался донести", – отметил свидетель происшествия.

Мужчина двигался со стороны Люберецкого парка в центр по улице Кирова. Навстречу ему шла молодая женщина с ребенком. По словам очевидца, тот начал на нее кричать, а затем ударил тупой стороной мачете по голове. Когда девушка стала падать, он нанес еще один удар по спине.

"Она окончательно упала в обморок, а мужчина удалился в своем направлении в сторону Жулебина по улице Кирова. У девушки сотрясение, госпитализация не потребовалась", – уточнил Даниил.

Правоохранители пытались задержать неизвестного и стреляли в него из травматического оружия, однако он не падал. Как рассказал очевидец, его удалось поймать только после того, как его на перекрестке сбила машина. По его словам, после этого злоумышленник хотел напасть на них, однако они смогли его обезвредить, изъять мачете и задержать.

Ранее стало известно, что напавшего в том числе задержал судебный пристав. По информации оперативных служб, нападение на женщину произошло неподалеку от местного отдела судебных приставов. Услышав крики он вышел на улицу и применил табельное оружие.

Задержать мужчину удалось лишь на перекрестке улиц Кирова и Комсомольской. В ГСУ СК по Московской области добавили, что задержанный успел напасть еще и на 14-летнего подростка. Местная прокуратура взяла расследование под свой контроль.

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