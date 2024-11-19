Мужчина напал с ножом на посетителей магазина на востоке Москвы

Мужчина напал на трех человек в магазине на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в магазине, расположенном в Тюменском проезде. По данным ведомства, мужчина ударил сотрудника магазина, охранника и покупателя, причинив последнему телесные повреждение. При этом, как рассказал сотрудник магазина, злоумышленник требовал выдать ему деньги из кассы.

В свою очередь, Преображенская межрайонная прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой по факту этого происшествия.

Между тем, по данным телеграм-канала Mash, у нападавшего было с собой якобы адвокатское удостоверение, которое он демонстрировал после отказа в выдаче денег из кассы. Мужчина также кричал, что он является военным пенсионером. Его попытался усмирить один из покупателей, однако вместо этого злоумышленник ударил ручкой в лицо посетителя.

На помощь подошли сотрудники магазина и охрана, в связи с чем, как указывает издание, мужчина достал нож и стал размахивать им. По неофициальной информации телеграм-канала, правоохранители задержали нападавшего.

В конце октября другой злоумышленник напал с двумя ножами на покупателей в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 5 человек, а четверо из них находились в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, а нападавшего задержали и позже предъявили ему обвинение. Его арестовали до 25 декабря.

