Напавший на посетителей магазина в Петербурге заключен под стражу до 25 декабря

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Напавший на посетителей магазина "Окей" в Санкт-Петербурге заключен под стражу до 25 декабря, заявила объединенная пресс-служба судов города.

Там уточнили, что Юрия Артемьева обвиняют в преступлении по статьям 30 и 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

По версии следствия, мужчина в конце октября напал с двумя ножами на покупателей в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов в Петербурге. В результате пострадали 5 человек, а четверо из них находились в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, а нападавшего задержали и позже предъявили ему обвинение.

