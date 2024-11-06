Напавший на посетителей магазина в Санкт-Петербурге обвинен в покушении на убийство

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчине, который напал на посетителей магазина "Окей" в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

До этого проводить с обвиняемым следственные действия было невозможно из-за его состояния здоровья.

В конце октября мужчина напал с ножом на покупателей в магазине "Окей" в Санкт-Петербурге. В результате произошедшего пострадали пятеро человек, в том числе четверо находились в тяжелом состоянии.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "Покушения на убийство двух и более лиц".