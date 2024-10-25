Уголовное дело заведено из-за нападения на посетителей магазина "Окей" в Петербурге

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По факту нападения на посетителей магазина "Окей" в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Уголовное дело заведено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Неизвестный мужчина напал на людей и ударил их ножом в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов 25 октября. После случившегося нападавшего обезоружили. Источник предположил, что поножовщину устроил "какой-то местный хулиган".

В результате происшествия пострадали четыре человека, они получили ранения разной степени тяжести. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают видеозаписи с камер наблюдения, а также работают с очевидцами.