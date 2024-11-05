Пьяный москвич ударил полицейского во время задержания в одном из жилых домов

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Москвич напал на сотрудника полиции во время задержания на юге Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 4 ноября на лестничной площадке жилого дома, расположенного в Сумском проезде. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть привлеченным к административной ответственности и отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, нанес не менее одного удара представителю власти.

Затем, противясь требованию сесть в служебный автомобиль для доставления по месту проведения медицинского освидетельствования, применил насилие еще к одному сотруднику полиции.

В СК уточнили, что с фигурантом были проведены следственные действия, в ходе которых ему предъявили обвинение. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В данный момент следователи проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы случившегося.

Аналогичное дело ранее было возбуждено против 33-летнего жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского.

По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузане заметили двух мужчин, ведущих себя подозрительно. Полицейские подошли к ним с целью проверки документов, но те попытались скрыться. Фигурант напал на сотрудника полиции во время преследования. Он ударил его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего объявили в федеральный розыск.

