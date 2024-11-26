26 ноября, 14:20Происшествия
В Москве охранник заведения ударил попытавшегося закурить посетителя
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Охранник бара на улице Народного Ополчения ударил посетителя, когда тот попытался закурить сигарету рядом с гардеробом, передает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, перед ударом сотрудник заведения сделал посетителю замечание, однако оно спровоцировало конфликт, в ходе которого и был нанесен удар в голову. Пострадавшего после этого госпитализировали в больницу, где заявили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.
Как отметили в ведомстве, установление всех обстоятельств было решено передать под контроль Хорошёвской межрайонной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошло нападение в магазине. Мужчина ударил сотрудника магазина, охранника и покупателя, причинив последнему телесные повреждение. При этом, как рассказал сотрудник магазина, злоумышленник требовал выдать ему деньги из кассы.
По информации телеграм-каналов, у злоумышленника было с собой якобы адвокатское удостоверение, которое он демонстрировал после отказа в выдаче денег из кассы. Мужчина также кричал, что он является военным пенсионером. Его попытался усмирить один из покупателей, однако вместо этого злоумышленник ударил ручкой в лицо посетителя.
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посетителей магазина в Петербурге