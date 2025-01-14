Депутат Саратовской облдумы Янклович заявил, что покушение на него готовилось за рубежом

Фото: телеграм-канал "Твои Герои, Саратов! ZOV"

Покушение на депутата Саратовской областной думы и героя России Александра Янкловича готовилось за рубежом. Такое мнение высказал сам политик в видеообращении, которое было размещено в телеграм-канале "Твои Герои, Саратов! ZOV".

Янклович заявил, что покушение на него курировалось спецслужбами Украины. Кроме того, он рассказал, что подготовка к данному нападению велась тщательно и долго. Депутат заявил, что злоумышленники следили за его домом и машиной, а также за его передвижениями.

"Был выбран способ, скажем так, не тривиальный – это перцовый баллончик и молоток", – поделился Янклович.

Однако, по его словам, в тот день, когда подросток планировал совершить нападение, он с семьей был на службе в храме. Злоумышленника во время совершения покушения спугнул пес, который залаял во дворе.

При этом Янклович заявил, что ему жалко 16-летнего подростка, который планировал напасть на него.

Молодого человека задержали 14 января по подозрению в покушении на убийство депутата. По версии следствия, юноша по указанию неизвестных лиц направился с молотком к месту жительства одного из депутатов области с целью его убийства. Однако по прибытии он узнал, что его нет на месте, поэтому покинул место.

Подросток планировал продолжить свои действия, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности и выполнением общественного долга".

