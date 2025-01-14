В Саратовской области задержан подросток, подозреваемый в покушении на убийство депутата

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

В Саратовской области задержали 16-летнего подростка по подозрению в покушении на убийство депутата, сообщает в телеграм-канале пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Согласно предварительной информации, юноша вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к месту жительства одного из депутатов области с целью его убийства. Однако по прибытии он получил сведения о его отсутствии и покинул место, намереваясь после получения данных о местонахождении мужчины продолжить свои действия.



Преступный замысел довести до конца подросток не смог, так как был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности и выполнением общественного долга". Решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.

Также правоохранителями назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия для установления причастных к преступлению лиц.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что получил информацию о минировании неизвестным его автомобиля. Во время обследования машины сотрудники спецслужб не нашли взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.