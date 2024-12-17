Депутат Картаполов отреагировал на сообщения о минировании его машины

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на информацию о минировании неизвестным его автомобиля. Комментарий депутата приводится в телеграм-канале журналиста Александра Юнашева.

По словам Картаполова, мужчина представился россиянином, которого якобы завербовали украинские спецслужбы, потребовавшие установить взрывное устройство на автомобиль Land Rover в Ружейном переулке. Злоумышленник предупреждал депутата, что бомба взорвется через час. Однако Картаполов заявил, что с ним все в порядке.

"Не дождутся!" – сказал глава комитета Госдумы по обороне.

Кроме того, в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости" Картаполов уточнил, что спецслужбы уже связались с ним и сейчас изучают его автомобиль на предмет наличия взрывчатки. При этом депутат не стал уточнять, планировал ли он сегодня передвигаться на машине.

"У заложивших устройство нет логики", – подчеркнул Картаполов.

Утром 17 декабря в Москве после взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывное устройство было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку, мощность которой оказалась близка к 300 граммам тротила, привели в действие дистанционно. По версии журналистов, к этому происшествию причастны спецслужбы Украины.

Кроме того, главе СКР Александру Бастрыкину доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

