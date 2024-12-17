СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

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Следователи расследуют уголовное дело, которое было возбуждено после гибели в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Главе СКР Александру Бастрыкину уже доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взрыв произошел утром 17 декабря на первом этаже жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте. В результате погибли Кириллов и его помощник. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, устройство, которое взорвалось и привело к гибели Кириллова, было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку привели в действие дистанционно.

