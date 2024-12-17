СК РФ: взрывчатка, из-за которой погиб генерал Кириллов, была заложена в самокат

Фото: ТАСС/Георгий Султанов

Устройство, которое взорвалось и привело к гибели в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по столице.

При этом, как сообщили СМИ, взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Сейчас на месте происшествия задействованы следователи и оперативники, которые проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и выясняют все обстоятельства инцидента.

Взрыв на первом этаже жилого дома произошел утром 17 декабря. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

