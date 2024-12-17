ТАСС: мощность взрывного устройства, сработавшего в Москве, составила около 300 гр тротила

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Мощность взрывного устройства, которое сработало на Рязанском проспекте в Москве, оказалась близка к 300 граммам тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв раздался на первом этаже жилого дома ранним утром 17 декабря. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. К настоящему моменту следователи установили, что взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом дома.

По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

При этом ход и результаты расследования данного дела взяла на контроль столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.