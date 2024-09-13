ТАСС: свидетели подтвердили причастность Вовк к убийству Дугиной

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ (Наталья Вовк внесена в список террористов и экстремистов)

Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее предполагаемого сообщника Богдана Цыганенко (оба внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие документы свидетельствуют об обоснованности подозрений в причастности Вовк к совершению инкриминируемого ей преступления, говорится в решении суда о заочном аресте Вовк.

В постановлении суда о заочном аресте Цыганенко также указано то, что его причастность к убийству подтвердили свидетели.

Дугина погибла после подрыва машины на Можайском шоссе в Подмосковье 20 августа 2022 года. Как рассказали в ФСБ РФ, к преступлению причастны украинские спецслужбы, а исполнителем теракта стала Вовк.

За месяц до убийства украинка приехала в Россию и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина. Позже в страну прибыл Цыганенко, который помогал Вовк в подготовке. За день по убийства он уехал из РФ, а после подрыва автомобиля страну покинула и Вовк.

В 2022 году столичный суд заочно арестовал Вовк, а в 2023-м – Цыганенко. Также СМИ писали, что необходимый уровень военной подготовки и конспирации Вовк объясняется прохождением службы в Вооруженных силах Украины.