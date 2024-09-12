ТАСС: обвиняемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ

Фото: 123RF/zabelin

Украинка Наталья Вовк (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которая обвиняется в убийстве Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Как указано в документах, у Вовк есть необходимый уровень военной подготовки и конспирации. Это объясняется прохождением службы в ВСУ.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья 20 августа 2022 года. По информации ФСБ РФ, к убийству причастны украинские спецслужбы, а исполнителем теракта стала Вовк.

За месяц до преступления украинка приехала в Россию и сняла квартиру в том же доме, где жила погибшая. Позже в страну прибыл ее предполагаемый сообщник Богдан Цыганенко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который помогал Вовк подготовить теракт. За день по убийства он уехал из России, а после подрыва машины страну покинула и сама Вовк.

В 2022 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк, а в 2023-м – Цыганенко. Также Нагатинский суд Москвы приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии общего режима соответственно за незаконный сбор сведений о Дугиной. Суд установил, что они собирали информацию об автомобиле и месте жительства погибшей.