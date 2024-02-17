Дугина получила специальную премию памяти в области философии посмертно

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Политолог и публицист Дарья Дугина, которая погибла в результате теракта в августе 2022 года, посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса за книгу "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления". Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что книга была составлена отцом Дарьи, философом Александром Дугиным, и матерью, из текстов статей, выступлений, из ее лекций, а также из дипломных работ и фрагментов недописанной диссертации.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке появилась улица, названная в честь российский журналистки Дарьи Дугиной.