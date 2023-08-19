Прилепин предложил установить памятник журналистке Дугиной в Киеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ответом за гибель журналиста и политолога Дарьи Дугиной можно только установив ей памятник в Киеве, заявил сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что со дня гибели Дугиной прошел год.

"Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней – мало", – написал Прилепин.

Ранее сообщалось, что памятник Дугиной построят в Миусском сквере в Москве. Как отметили в Общественной палате РФ, в декабре журналистке исполнилось бы 30 лет. Также на месте трагедии в том числе будет установлен бюст Дугиной, уточнили в совещательном органе.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья 20 августа 2022 года. Как отмечали в ФСБ РФ, за убийством девушки стояли украинские спецслужбы, исполнителем была уроженка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве сообщали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.



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