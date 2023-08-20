В Донецке появилась улица имени Дарьи Дугиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Донецке появилась улица, названная в честь российский журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что улица была переименована день годовщины со дня смерти журналистки. Пушилин подчеркнул, что Дугина часто посещала Донецкую Народную Республику и была настоящим патриотом России.

"Год назад ушла из жизни Даша Дугина. Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом – настолько был велик страх перед активной бесстрашной русской девушкой, перед правдой, которую несла людям Дарья", – подчеркнул Пушилин.

Глава региона отметил, что Дарья Дугина активно поддерживала проведение специальной военной операции и глубоко понимала корни военного конфликта, утверждая, что в зоне СВО Россия ведет борьбу с глобализмом.

Пушилин подчеркнул, что улица имени Дарьи дубиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарова.

"Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой", – подчеркнул Пушилин.

Дарья Дугина погибла в результате теракта в ночь на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался во время движения. Тогда Денис Пушилин заявил, что к происшествию причастны "террористы украинского режима", целью которых был отец девушки философ Александр Дугин.