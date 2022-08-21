Пушилин заявил, что при взрыве иномарки в Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Фото: телеграм-канал Mash

При взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, к происшествию причастны "террористы украинского режима", целью которых был отец девушки.

"Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь... В автомобиле", – написал глава Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье в ночь на воскресенье, 21 августа, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла на месте. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

