Пушилин заявил, что при взрыве иномарки в Подмосковье погибла дочь философа Дугина

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Фото: телеграм-канал Mash
При взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, к происшествию причастны "террористы украинского режима", целью которых был отец девушки.
"Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь... В автомобиле", – написал глава Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье в ночь на воскресенье, 21 августа, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла на месте. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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