Соучастники убийства Дугиной приговорены к 1 и 4 годам тюрьмы

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Соучастники убийства журналистки Дарьи Дугиной приговорены к одному и четырем годам тюрьмы за незаконный сбор сведений о ней. Об этом сообщает ТАСС.

Нагатинский суд Москвы приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии общего режима соответственно. Суд установил, что они незаконно собирали информацию об автомобиле и месте жительства Дугиной, которая погибла в результате покушения.

Фигуранты были признаны виновными в совершении преступления по статье 137 УК РФ ("Незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица"). Также суд также признал Рыбина виновным по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Ранее прокурор запросил для Рыбина шесть лет колонии, а для Чоудхури – два года.

В конце августа 2022 года Дугина погибла в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как отмечали в ФСБ РФ, за убийством журналистки стояли спецслужбы Украины, а исполнителем преступления была уроженка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве отмечали, что Вовк приехала в РФ 23 июля прошлого года вместе с дочерью и им удалось снять квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью покинула Россию через Псковскую область и уехала в Эстонию.

Убийство Дугиной было организованы СБУ – СМИ